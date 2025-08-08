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afterlife gig

Мотыга Йети Бар
Ольховская ул., 14, стр. 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Время застыло, словно закованное в цепи густого, неодолимого тумана, из которого доносятся призрачные звуки шугейза, пост-панка и эмо — как отголоски неразгаданных тайн. Восьмого августа в баре «Мотыга» группы о т м е ж, Ютани и вещивкартоннойкоробке исполнят искреннюю музыку, сотканную из печали и лёгкой, едва уловимой ностальгии. FC/18+

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