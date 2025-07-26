Новый левел, новый вайб. Музыка станет мощнее: на сцене — топовые диджеи, в программе — больше экшена и атмосферного безумия. Line-up: Alexey Union, Saides, Nikola Melnikov, Slava Lee, Emilio, Parshin. Бронь столов по телефону. FC / DC / 21+