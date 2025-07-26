Afterbali 2.0
улица Косыгина, 28с1
Начало:
Завершение:
от 5000₽ до 20000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Про событие
Новый левел, новый вайб. Музыка станет мощнее: на сцене — топовые диджеи, в программе — больше экшена и атмосферного безумия. Line-up: Alexey Union, Saides, Nikola Melnikov, Slava Lee, Emilio, Parshin. Бронь столов по телефону. FC / DC / 21+
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