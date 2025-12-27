Певица Angelique со своим ансамблем исполнит мировые хиты ямайской музыки, а также современные композиции в стилях reggae, dub и близких к ним. Аутентичный вокал, терпкое электропиано, сочный пульс контрабаса, звуковые спецэффекты и, конечно, узнаваемый ритм перкуссии: всё это — музыка проекта Afrodite. За её кажущейся неторопливостью и отвлечённостью от реального мира таится мощная и мистическая энергия, готовая в любой момент вырваться наружу. Angelique — молодая вокалистка из Ямайки. Она одинаково свободно чувствует себя в разных музыкальных стилях, но особенно известна исполнением регги, музыки своей родины, а также совместными выступлениями с Дэмиеном Марли (сыном прославленного провозвестника регги Боба Марли) и Лу Грэммом (американским вокалистом, певшим долгие года в Foreigner и сделавшим отличную сольную карьеру). На своих концертах Анжелик и Afrodite создают тёплую атмосферу островов Карибского моря и вечерних пляжей Флориды и Калифорнии. Это редкий шанс услышать по-настоящему аутентичную регги-музыку в российской столице.