Выстаука художника Миши Никатина. Миша Никатин обратился к репертуару театрального проекта «а39» — спектаклям «Июльский дождь», «Вишнёвый сон», «Ледяная синева» и другим — и создал серию из 11 работ. Каждая из них выступает афишей к постановке, но не иллюстрирует сюжет, а передаёт атмосферу через ассоциации и метафоры. Экспозицию дополняют найденные артефакты, представленные в качестве театрального реквизита. Команда «а39» впервые показывает хронологию ключевых событий проекта в формате таймлайна. Часы работы: вт—вс с 11:00 до 21:00 кассы до 20:00, пн — выходной