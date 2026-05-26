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а39+1

Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выстаука художника Миши Никатина. Миша Никатин обратился к репертуару театрального проекта «а39» — спектаклям «Июльский дождь», «Вишнёвый сон», «Ледяная синева» и другим — и создал серию из 11 работ. Каждая из них выступает афишей к постановке, но не иллюстрирует сюжет, а передаёт атмосферу через ассоциации и метафоры. Экспозицию дополняют найденные артефакты, представленные в качестве театрального реквизита. Команда «а39» впервые показывает хронологию ключевых событий проекта в формате таймлайна. Часы работы: вт—вс с 11:00 до 21:00 кассы до 20:00, пн — выходной

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