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А что обо мне подумают?

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+

Про событие

На мероприятии ты сможешь узнать, как тебя видят другие люди: Какое впечатление ты вызываешь? Ещё до общения, что люди о тебе думают? Какой ты при взгляде со стороны? Посмотрите соц сети друг друга: что думают новые люди, глядя на твой аккаунт в социальных сетях? Ты думаешь так же? Узнаешь, как меняется впечатление после общения. Пообщаешься с разными людьми и соотнесёшь свои ожидания от общения и реальность. На встрече ты познакомишься не только с новыми людьми, но и с собой: каким меня видят другие? Так ли я себе это представлял? А как я вижу других? На что обращаю внимание? Как первое впечатление отражается на дальнейшем общении, насколько оно оправдывается? В половину стоимости билета включён депозит на вкусности в кофейне. Запись и вопросы в тг t.me/givenim2

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