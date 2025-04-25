Только хардкор: легендарные хиты с кассет, запретные пляски, колёсами крутит Dj, а в баре — коктейли, от которых тебя точно откатит в то время, когда гоняли в «Танчики» и смотрели «Рэнди и Спайка». На экране — видосы и мульты из детства: «Утиные истории», «Поле чудес», «MTV по-русски» — всё по красоте, как в старые добрые. Заходи, если олдскул близок по духу. Порвут танцпол, как джинсы на коленках. Дресс-код: Кислотные цвета, спортивки, цепи, кожанки — и вперёд. Вход: Только с хорошим вайбом и душой девяностых.