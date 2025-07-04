Главный birthday bash сезона, где балом заправляет техно — и делит лавры с горячим даунтемпо. Утончённая гастрономия музыкальных блюд, приправленная легендарным цыганским стилем в качестве апперитива. А как иначе, когда именинник тот самый Gipsy-шеф, чьи угощения каждый рассвет поддерживают твои танцы? Лайнап: – ZO – AKO – AKSINIA – YASSEN – ROZA – MAGICIAN – SECRET GUEST FC / DC / 21+ Обрати внимание: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Бронь столов по телефону.