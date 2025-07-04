ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

404: Rave not found

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Главный birthday bash сезона, где балом заправляет техно — и делит лавры с горячим даунтемпо. Утончённая гастрономия музыкальных блюд, приправленная легендарным цыганским стилем в качестве апперитива. А как иначе, когда именинник тот самый Gipsy-шеф, чьи угощения каждый рассвет поддерживают твои танцы? Лайнап: – ZO – AKO – AKSINIA – YASSEN – ROZA – MAGICIAN – SECRET GUEST FC / DC / 21+ Обрати внимание: наличие регистрации не гарантирует вход и не эквивалентно брони стола в ресторане. Бронь столов по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста