Любовь без границ как попытка утопии. Классический любовный треугольник превращается в эксперимент по созданию нового мирового порядка. Половина пьесы – реальные монологи с автобиографическими моментами актеров. Муж, жена и любовник попадают в такую ситуацию, где не могут отказаться друг от друга, и предпринимают попытки как-то с этим жить. (Не)любовь, отношения, секс, бывшие и нынешние… Попытки героев разобраться в себе и найти шаткое равновесие. Это честный и откровенный разговор о важном. Продолжительность – 1 час 40 минут.