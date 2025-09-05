ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

15 лет бару «Стрелка»

Strelka Bar
Берсеневская набережная, 14/5

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

День рождения бара, как и прошедшее десятилетие на Стрелке, невозможно представить без Тани Андриановой — экс-арт-директора и символа декады, тысячи вечеринок, новой музыки и эпохи города. За музыку будут отвечать не просто друзья, а знаковые диджеи Москвы: — два арт-директора бара – Дима Кармановский и Таня Андрианова — музыкант, участник группы «Труд» и объединения No Wave! – Ильдар Иксанов — виртуоз музыкальных guilty pleasures – Ефим Гинзбург — культурная легенда каноничного рейва – Рома Пташенко — главный пропагандист непринужденной атмосферы на танцполах города – Марк Щедрин.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста