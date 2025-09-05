15 лет бару «Стрелка»
Берсеневская набережная, 14/5
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Завершение:
от 1500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
День рождения бара, как и прошедшее десятилетие на Стрелке, невозможно представить без Тани Андриановой — экс-арт-директора и символа декады, тысячи вечеринок, новой музыки и эпохи города. За музыку будут отвечать не просто друзья, а знаковые диджеи Москвы: — два арт-директора бара – Дима Кармановский и Таня Андрианова — музыкант, участник группы «Труд» и объединения No Wave! – Ильдар Иксанов — виртуоз музыкальных guilty pleasures – Ефим Гинзбург — культурная легенда каноничного рейва – Рома Пташенко — главный пропагандист непринужденной атмосферы на танцполах города – Марк Щедрин.
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