День рождения бара, как и прошедшее десятилетие на Стрелке, невозможно представить без Тани Андриановой — экс-арт-директора и символа декады, тысячи вечеринок, новой музыки и эпохи города. За музыку будут отвечать не просто друзья, а знаковые диджеи Москвы: — два арт-директора бара – Дима Кармановский и Таня Андрианова — музыкант, участник группы «Труд» и объединения No Wave! – Ильдар Иксанов — виртуоз музыкальных guilty pleasures – Ефим Гинзбург — культурная легенда каноничного рейва – Рома Пташенко — главный пропагандист непринужденной атмосферы на танцполах города – Марк Щедрин.