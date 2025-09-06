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Кенты шарят за двенадцать шагов. И 6 сентября они тебе о них расскажут. Харк! — Музыка для танцев. Танцевальная музыка. ВИА Игла — Гилти плеже хардкор панк. Shity Shit — Здесь что-то булькает... Samodur — Podolsk Noise Hardcore Punk. Hypnozys — psychedelic, stoner hypnos. Билеты на входе.
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