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11 лет Orbita Ptoject

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

За 11 лет проект успел многое. Создать. Пережить. Измениться. Найти свой звук, своих людей и свой путь. И хочется успеть ещё больше. Именно поэтому они решили полностью обновить проект и начать с чистого листа. Не просто изменить оформление. Не просто добавить новые разделы. А переосмыслить всё, что было, и открыть следующую главу истории. Представь момент, когда перед тобой появляется что-то совершенно новое — как рождение сверхновой, которое невозможно повторить. Музыка. Люди. Энергия. Пространство. И одна ночь, с которой начнётся новая глава. Ре Паур Алесса Хин Твист Саунд Гарисон Хитров Климонов Александр Смит

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