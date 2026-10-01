За 11 лет проект успел многое. Создать. Пережить. Измениться. Найти свой звук, своих людей и свой путь. И хочется успеть ещё больше. Именно поэтому они решили полностью обновить проект и начать с чистого листа. Не просто изменить оформление. Не просто добавить новые разделы. А переосмыслить всё, что было, и открыть следующую главу истории. Представь момент, когда перед тобой появляется что-то совершенно новое — как рождение сверхновой, которое невозможно повторить. Музыка. Люди. Энергия. Пространство. И одна ночь, с которой начнётся новая глава. Ре Паур Алесса Хин Твист Саунд Гарисон Хитров Климонов Александр Смит