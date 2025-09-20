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Вечеринки
Про событие
Вечеринка, которая вернёт атмосферу десятилетия: iPhone 4S, снэпбэки, хиты Джастина Бибера и других музыкальных трендсеттеров эпохи. За пультом — соосновательница проекта 'A CASA' Discopank, резидент бара Gleb Sus, а также локальная селебрити Alex Rzhomba. Билеты приобретаются на входе.
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