Открытие осенне-зимнего сезона камерных клубных мероприятий. В эту ночь за пультом московский электронный дуэт Poima в составе Александра Лестюхина и Семёна Caspian, DOB-S — соавтор error_404, один из основателей клуба «ЛКМ» и резидент Resonance Moscow, Helga Zeit — московская диджейка и продюсер, резидент Shumer, а так же резиденты RNDM — Etrigan и Wellew.