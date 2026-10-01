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1010

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

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Завершение:

от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открытие осенне-зимнего сезона камерных клубных мероприятий. В эту ночь за пультом московский электронный дуэт Poima в составе Александра Лестюхина и Семёна Caspian, DOB-S — соавтор error_404, один из основателей клуба «ЛКМ» и резидент Resonance Moscow, Helga Zeit — московская диджейка и продюсер, резидент Shumer, а так же резиденты RNDM — Etrigan и Wellew.

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