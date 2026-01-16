Что делать, когда музыка отказывается рассказывать истории? Когда вместо мелодии — шум, вместо гармонии — тишина, а вместо привычных чувств — чистое исследование? Тема: «Как сломали звук: рождение авангарда и новой музыки». Sounds Like — это лайв-подкаст с элементами перформанса и дискуссии о том, как люди слушают музыку. Проект помогает преодолеть разрыв между сложной современной музыкой и слушателем – тем, кому любопытна музыка и современная культура, но не всегда понятно, как подступиться к экспериментальному звуку, а академические лекции кажутся скучными.