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Sounds Like

улица Ломоносова, 50/1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 0+
Стендап
Концерты
Необычное

Про событие

Что делать, когда музыка отказывается рассказывать истории? Когда вместо мелодии — шум, вместо гармонии — тишина, а вместо привычных чувств — чистое исследование? Тема: «Как сломали звук: рождение авангарда и новой музыки». Sounds Like — это лайв-подкаст с элементами перформанса и дискуссии о том, как люди слушают музыку. Проект помогает преодолеть разрыв между сложной современной музыкой и слушателем – тем, кому любопытна музыка и современная культура, но не всегда понятно, как подступиться к экспериментальному звуку, а академические лекции кажутся скучными.

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