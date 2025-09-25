Большое событие в музейном центре «Площадь Мира» — XVI Красноярская музейная биеннале «Принцип надежды». Программа: 18:30-19:00 и 19:30 — 20:00 — Перформансы группы экспериментальной электроники «Хорошие Мысли обо Всем», они называют свой стиль исследованием Сибирского магического реализма, они создают музыку в жанрах нойз и эмбиент и вплетают в нее собственные сказки и мифологию 18:30 и 20:30 — Перформанс «Невесты» художницы основного проекта биеннале Юлии Безштанко (Челябинск). То ли невесты, то ли девочки, играющие в невест, запутывают свою фату, связывающую «с родом», в пространстве перехода между родами, между домами 19:00-19:30 — Официальное открытие биеннале 19:30 — Презентация проектов биеннале: • детская выставка «Дом, который построил» • основной проект биеннале «Музей надежды» с участием сотрудников 19 музеев и художников 20:00 — Презентация проектов биеннале: • Выставка «Страна происхождения» Михаила Рогинского (Москва) • Выставка «В зеркале вещей» Александра Слюсарев (Москва) • Входная фреска «Машинерия» Маши Треноги Весь вечер: • В пространстве «Музея надежды» будут работать интерактивные площадки • В инсталляции «Путь рыбки», созданной Национальным музеем Республики Карелия и художником Борисом Брагиным (Москва) — карельские игры «Verkko ja kalat» • На площадке инсталляции «Большой переписчик» Музея-заповедника «Шушенское» и художницы Юлии Безштанко (Челябинск) можно будет пером и чернилами продолжить письма Ленина • Входная инсталляция «Телепорт» Алексея Шидловского • Гостевой проект, выставка «Формы будущего» Леонида Тишкова 21:30-22:00 — Завершение открытия, театральный перформанс «Принцип Надежды» Красноярского плейбэк-театра. Истории посетителей становятся живым искусством, каждый жест, каждая нота музыки и каждое слово — отражение эмоций зрителей.