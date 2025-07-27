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Бит, строфа и город
улица Остров Отдыха, 15Б
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Про событие
Cимбиоз поэзии и музыки, объединенный общим полем смыслов. В программе тебя ждут поэтические и театральные представления под электронную музыку, мастер-классы и интерактивные локации, а ещё — рейв-йога, дегустация кофе и шоколада и маркет. Выступят красноярские поэтессы Александра Макаренко и Полина Мельникова. Завершится фестиваль танцами под диджей-сеты.
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