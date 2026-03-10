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Woof Fest

Арт-центр «Бронзовая лошадь»
улица имени Калинина, 291

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Два дня знакомств, обнимашек и счастливых встреч, после которых хвостики из приютов отправятся уже не обратно, а домой. Гостей фестиваля будут ждать более 150 собак и кошек, которые мечтают встретить свою семью и много интересных развлечений для всех семьи. 3 октября — День собак 4 октября — День кошек

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