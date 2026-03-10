Сотни вин, новые знакомства и атмосфера, ради которой хочется возвращаться. Соберут в Краснодаре сотни вин со всего мира, чтобы пробовать, сравнивать и находить новые любимые вкусы. Это возможность всего за один день: — попробовать сотни разных вин — познакомиться с новыми вкусами, сортами и стилями — сравнить вина и понять, какое из них действительно «твоё» Что ждёт гостей? Безлимитная дегустация вин от ведущих виноделен со всего мира. Лекции и мастер-классы от экспертов винной Атмосфера праздника: DJ-сеты и подарки от партнёров. Нетворкинг с профессионалами рынка и единомышленниками. Бигати награды — выберут лучшие винные проекты, сомелье и вина фестиваля.