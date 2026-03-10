На ярмарке будут сингониумы, сциндапсусы, эпипремнумы, филодендроны и другие комнатные растения. Подскажут, как ухаживать за растениями, подобрать подкормку и помочь им восстановиться. Растение, которому нужна помощь, можно принести в экоцентр с пометкой «на лечение».