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Фестивали
Про событие
На ярмарке будут сингониумы, сциндапсусы, эпипремнумы, филодендроны и другие комнатные растения. Подскажут, как ухаживать за растениями, подобрать подкормку и помочь им восстановиться. Растение, которому нужна помощь, можно принести в экоцентр с пометкой «на лечение».
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