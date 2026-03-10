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Зелёная ярмарка комнатных растений

Экоцентр «Чистая среда», Одесская улица, 48В, 1 этаж

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

На ярмарке будут сингониумы, сциндапсусы, эпипремнумы, филодендроны и другие комнатные растения. Подскажут, как ухаживать за растениями, подобрать подкормку и помочь им восстановиться. Растение, которому нужна помощь, можно принести в экоцентр с пометкой «на лечение».

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