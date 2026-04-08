Арт-центр «Бронзовая лошадь»
Краснодар, улица имени Калинина, 291
Лофт предоставляет возможности для разнообразных событий – от демонстрации дизайнерской одежды до проведения презентаций автомобилей таких знаменитых марок, как Lexus, Porsche и Audi. Конференц-зал лофта отлично подходит для корпоративных мероприятий, семинаров, конференций, тренингов, вечеринок, банкетов, и уникальных свадеб. Зал может быть предоставлен для танцевальных мастер-классов, театральных постановок, концертов, творческих и поэтических вечеров. Фотографы и модели выбирают уникальные локации фотостудии лофта для проведения фотосессий. «Бронзовая площадь» – это особенное место в центре Краснодара, объединяющее антикварный магазин и современную галерею искусства. В галерее часто проходят увлекательные выставки, на которых представлены произведения современных художников Кубани. Тут можно пополнить личную коллекцию или приобрести оригинальный подарок. График работы: Ежедневно с 10:00 до 19:00 https://bronzehorse.gallery/
Карта места...