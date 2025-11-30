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Стендап для робких

Люди-игры
Красноармейская улица, 45

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Открытый микрофон для всех, кто хочет шутить, но стесняется. Участвовать могут все! — преподаватели центра. — ученики. — все, кто бывал на мастер-классах. — те, кто ни разу не был, но очень хотел. Ограничение по времени — 3-5 минут. Основные правила: Не трогать запретные темы — расизм, сексизм, гомофобия, трансфобия. Шутки, основанные на стереотипах или дискриминации, неприемлемы. Издевательства над жертвами или оправдание насилия — табу. Политические шутки возможны без пропаганды или оскорблений. Помни, что только ты сам несешь ответственность за то, что говоришь.

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