Открытый микрофон для всех, кто хочет шутить, но стесняется. Участвовать могут все! — преподаватели центра. — ученики. — все, кто бывал на мастер-классах. — те, кто ни разу не был, но очень хотел. Ограничение по времени — 3-5 минут. Основные правила: Не трогать запретные темы — расизм, сексизм, гомофобия, трансфобия. Шутки, основанные на стереотипах или дискриминации, неприемлемы. Издевательства над жертвами или оправдание насилия — табу. Политические шутки возможны без пропаганды или оскорблений. Помни, что только ты сам несешь ответственность за то, что говоришь.