Выбор редакции
Петровна на Северном полюсе
Привокзальная площадь
Начало:
Завершение:
от 1600₽ до 3300₽
Возраст 12+
Стендап
Необычное
Про событие
Алеся Казанцева расскажет о своей поездке на вершину Земли. Алеся– блогер, журналист, автор сборников рассказов «Режиссёр сказал: одевайся теплее, тут холодно», «Было такое» и «Жизнь и удивительные приключения Алеси Петровны, рассказанные ею самой: записки из ЖЖ», а также второй режиссер на съемках сериалов и рекламных роликов. С Северного полюса Алеся привезла с собой целый рюкзак теплых историй, которыми готова поделиться с теми, кто придет на встречу с ней. О жизни и кино, путешествии на край света и котах, благодаря которым сбываются самые заветные мечты
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