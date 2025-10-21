Алеся Казанцева расскажет о своей поездке на вершину Земли. Алеся– блогер, журналист, автор сборников рассказов «Режиссёр сказал: одевайся теплее, тут холодно», «Было такое» и «Жизнь и удивительные приключения Алеси Петровны, рассказанные ею самой: записки из ЖЖ», а также второй режиссер на съемках сериалов и рекламных роликов. С Северного полюса Алеся привезла с собой целый рюкзак теплых историй, которыми готова поделиться с теми, кто придет на встречу с ней. О жизни и кино, путешествии на край света и котах, благодаря которым сбываются самые заветные мечты