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Павел Дедищев
Красная улица, 118
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Павел Дедищев — российский стендап-комик, родился 5 октября 1990 года в Курске. Более 7 лет играл за команду КВН «Случай в семье». Его путь в комедии начался с участия в таких проектах, как: - Открытый микрофон - Comedy Battle - Рассмеши комика - Прожарка - Где логика - Студия «СОЮЗ» - Блиц-крик
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