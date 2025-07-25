Павел Дедищев — российский стендап-комик, родился 5 октября 1990 года в Курске. Более 7 лет играл за команду КВН «Случай в семье». Его путь в комедии начался с участия в таких проектах, как: - Открытый микрофон - Comedy Battle - Рассмеши комика - Прожарка - Где логика - Студия «СОЮЗ» - Блиц-крик