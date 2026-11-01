Обсуждение спектаклей и литературных произведений, входящих в репертуар театра. В творческих встречах будут принимать участие театральные критики, лекторы, культурологи и филологи, и конечно же, артисты Молодёжки, занятые в обсуждаемой постановке. Поговорят о пьесе «Три сестры Антона Павловича Чехова. Начнут с истории спектакля: его первом воплощении в МХТ, о постановках в других театрах, о разных прочтения пьесы. Это будет открытый разговор со зрителем и совместный поиск ответов на вопросы. Вместе с гостями обсудят «Три сестры» с точки зрения: литературоведения, театральной критики и режиссёрского взгляда. В диалоге со зрителями примут участие: — Александр Вельмакин, художественный руководитель Молодёжного театра и режиссёр-постановщик спектакля — Ольга Спачиль, исследователь творчества А. П. Чехова, кандидат филологических наук, доцент КубГУ — Вера Сердечная, театральный критик, доктор филологических наук, профессор КубГУ, куратор клуба читок современной драматургии «Аврора читает». Ведущий — историк театра и искусствовед Тимофей Коваленко. В честь Дня рождения театра гостей встречи ждут приятные сюрпризы.