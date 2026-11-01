ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Обсуждение в Молодёжке. Свободный формат

Краснодарский молодежный театр
улица Митрофана Седина, 28

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+

Про событие

Обсуждение спектаклей и литературных произведений, входящих в репертуар театра. В творческих встречах будут принимать участие театральные критики, лекторы, культурологи и филологи, и конечно же, артисты Молодёжки, занятые в обсуждаемой постановке. Поговорят о пьесе «Три сестры Антона Павловича Чехова. Начнут с истории спектакля: его первом воплощении в МХТ, о постановках в других театрах, о разных прочтения пьесы. Это будет открытый разговор со зрителем и совместный поиск ответов на вопросы. Вместе с гостями обсудят «Три сестры» с точки зрения: литературоведения, театральной критики и режиссёрского взгляда. В диалоге со зрителями примут участие: — Александр Вельмакин, художественный руководитель Молодёжного театра и режиссёр-постановщик спектакля — Ольга Спачиль, исследователь творчества А. П. Чехова, кандидат филологических наук, доцент КубГУ — Вера Сердечная, театральный критик, доктор филологических наук, профессор КубГУ, куратор клуба читок современной драматургии «Аврора читает». Ведущий — историк театра и искусствовед Тимофей Коваленко. В честь Дня рождения театра гостей встречи ждут приятные сюрпризы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Счастливый билет
Счастливый билет

3000₽

Стендап-шоу знакомств (Love Stand-Up Show)
Стендап-шоу знакомств (Love Stand-Up Show)

590₽

Битва комиков
Битва комиков

800₽

Я умер от варенья
Я умер от варенья

от 1000₽

по подписке
Русалка
Русалка
по подписке
Интеллектуальное шоу «Локсток»
Интеллектуальное шоу «Локсток»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи