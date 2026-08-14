Специальный театральный маршрут «Счастливый билет» Уникальный спектакль в настоящем трамвае, движущемся по историческому центру города, при участии артистов и музыкантов из ведущих театров города Краснодара. Тебя ждёт музыкально-поэтическая театральная постановка с элементами иммерсива. Изюминкой становятся истории пассажиров трамвая, рассказанные актёрами, а это значит, что каждый зритель может услышать свою историю и сделать спектакль неповторимым. — Так же для всех пассажиров на протяжении всей поездки безлимитное игристое. — Продолжительность спектакля 1 час 20 мин. — Трамвайная остановка «ул. Красная» (ТЦ Арбат), пересечение с ул. Горького в сторону ул. Дмитриевская дамба Необходима дополнительная регистрация билетов после покупки по тел. 14 августа в 20:00 и 22:00