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Краснодарский молодежный театр

Краснодар, улица Митрофана Седина, 28

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Театр был основан 14 ноября 1991 года, благодаря инициативе заслуженного артиста России Станислава Гронского и народного артиста России Леонарда Гатова. Театр создал уникальную площадку, предоставляя зрителям специальные разборные кресла, чтобы обеспечить новую конфигурацию зала для каждого спектакля. Это дало режиссерам возможность использовать пространство помещения по-новому. Артисты Молодежного театра объединены в уникальный ансамбль, будучи выпускниками высших театральных школ различных регионов страны. Театр представляет широкий репертуар от ведущих российских и зарубежных режиссеров и художников, включая выдающихся артистов России и зарубежья, таких как Владимир Рогульченко, Лариса Малеванная, Даниил Безносов, Ирина Ткаченко, Денис Хуснияров и другие. https://kmto-premiera.ru/molodezhnyy-teatr/about/
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Комментарии

TC
Tamara Cherkasina
25 сентября 2024, 16:16

Все прекрасно, отличные постановки, люблю каждый спектакль, но билеты купить невозможно!

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