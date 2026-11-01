Необычная механика, пылкие споры, камерная атмосфера риска и куража — это всё Локсток. Хочешь почувствовать себя героем популярного телешоу? Ведущий задаёт вопрос, ответом на который является число. Игрокам нужно попробовать угадать ответ. После чего игроки делают ставки на свой вариант, формируя общий банк. После нескольких кругов ставок оставшиеся в игре открывают свои ответы: самый близкий к правильному ответу забирает себе весь банк. В конце игры победителем оказывается тот, у кого большего всего игровых фишек. Запись: написать/позвонить организатору.