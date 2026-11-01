Готовь свой костюм, точи катану, цепляй все значки и бери своих друзей. Краснодар готовится принять новое, масштабное и фантастическое событие для всех поклонников аниме, фильмов, комиксов и игр. «TengyFest» — фестиваль, который объединит всех поклонников гик-культуры. Это больше, чем просто мероприятие; это портал в миры, которые так любят. Создают пространство, где каждый сможет найти свой уголок вселенной, встретить новых друзей и, конечно, провести незабываемый день.