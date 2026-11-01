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  1. Краснодар
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ТэнгуФест

Порт 219
улица Вишняковой, 1/10с2

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2300₽
Возраст 16+
Игры
Фестивали

Про событие

Готовь свой костюм, точи катану, цепляй все значки и бери своих друзей. Краснодар готовится принять новое, масштабное и фантастическое событие для всех поклонников аниме, фильмов, комиксов и игр. «TengyFest» — фестиваль, который объединит всех поклонников гик-культуры. Это больше, чем просто мероприятие; это портал в миры, которые так любят. Создают пространство, где каждый сможет найти свой уголок вселенной, встретить новых друзей и, конечно, провести незабываемый день.

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