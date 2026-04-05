Многие считают, что Краснова ненавидит мужчин, но это не так. Краснова ненавидит всех одинаково, без привязки к гендеру и полу. Точнее, вот даже как: Краснова любит всех, кроме тупых людей. Вот этих самых тупых людей она и стебёт на протяжении всего концерта. Поэтому, если вам в конце выступления кажется, что над вами постебались, вы — тупой. Живите как-то с этим. Для всех, кто устал слушать, что «настоящая женщина должна» и что «настоящий мужчина обязан», новый концерт Красновой. Мужчины и женщины, вы ничего не должны. Единственное, что должны — это прийти на стендап-шоу Красновой. И вот после этого уже никому ничего не должны. Она вас в этом легко убедит. Новое стендап-шоу Красновой — это отличная возможность посмеяться над проблемами и ситуациями, в которые с завидной частотой попадает артистка. И понять, что «если даже она смогла выбраться и стать счастливой, то я уж тем более имею все шансы на успех»! И радостно поехать домой жить свою великолепно счастливую жизнь. Я живу эту жизнь в первый раз. Поэтому часто совершаю досадные ошибки. Над которыми смеются люди. И я тоже смеюсь. Потому что не знаю, как правильно жить эту жизнь. Вот и живу, как попало. Приходите на моё стендап-шоу, я и вас научу жить, как попало. Будет весело. Обещаю!