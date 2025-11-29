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Ирина Мягкова

Центральный концертный зал
Красная улица, 5

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 5500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

После более, чем годового перерыва одна из самых ярких звёзд российского стендапа представит новую программу на большом сольном стендап концерте в твоём городе. Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года состоялась премьера ее сольного концерта под названием «Сильная и независимая». За время творческой паузы у Ирины произошли интересные события и появились новые мысли, которыми она поделилась в новом концерте, который обещает быть ещё смелее, глубже и актуальнее.

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