Кубанский казачий хор можно смело назвать одним из самых известных культурных брендов региона. Неслучайно его именем назван Центральный концертный зал Краснодара — столицы Кубани. В ЦКЗ два зала, большой вмещает 1054 зрителей, малый — 300. Оба оборудованы необходимой для хорошего звука и света аппаратурой. В малом зале есть два видеопроектора и два видеоэкрана. Площадки можно использовать как вместе, так и отдельно для проведения концертов, официальных приёмов, конференций, фуршетов, корпоративных мероприятий. Выбирай анимацию на свой вкус: концерт, стендап, танцы или КВН