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Дима Коваль

Дворец культуры железнодорожников
Привокзальная площадь

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Один из резидентов Standup Club No. 1. Он также участвовал в таких YouTube-проектах, как «Шоу историй», «Разгоны» и «Самый умный комик». Помимо этого, он выпускает подкасты на своем YouTube-канале, где обсуждает различные темы, такие как отношения, музыка, мода и психологию.

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