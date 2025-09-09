Большой открытый микрофон
Красная улица, 118
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Молодые и опытные комики проверяют новые шутки! Будет смешно и атмосферно! Первый профессиональный стендап бар на юге России, где выступают медийные комики с эфирами в телевизионных и интернет проектах, таких как: Standup на тнт, Open Mic Vk, Money Mic Vk, Открытый микрофон на тнт, Comedy Баттл на тнт и другие. Начало программы не ранее 21:00.
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