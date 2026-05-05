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Большой стендап

StandUp Bar Krasnodar
Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Только профессиональные комики, только живая комедия, искренний смех и положительные эмоции. В лайн-апе: — Комики с федралов (да, они светились на ТНТ и не только) — Хэдлайнеры, которые собирают полные залы по всей стране — Авторы с опытом работы на телевидении и в крупных шоу Сбор гостей в 20:00, начало мероприятия в 21:00

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