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Алексей Шамутило
Красная улица, 118
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный StandUp концерт Алексея Шамутило. Алексей — участник проектов «StandUp на ТНТ», «StandUp Club #1», победитель третьего сезона шоу «Открытый Микрофон на ТНТ».
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