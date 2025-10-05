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Алексей Шамутило

StandUp Bar Krasnodar
Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный StandUp концерт Алексея Шамутило. Алексей — участник проектов «StandUp на ТНТ», «StandUp Club #1», победитель третьего сезона шоу «Открытый Микрофон на ТНТ».

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