Эта женщина
ул. Дзержинского, 6
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Завершение:
от 150₽ до 250₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Выставка работ Творческого союза художников России о многогранности женской природы, её силе, красоте и уязвимости. Каждая работа – это история, эмоция, момент, который подчеркивает уникальность и универсальность женского начала.
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