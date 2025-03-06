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Эта женщина

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 250₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка работ Творческого союза художников России о многогранности женской природы, её силе, красоте и уязвимости. Каждая работа – это история, эмоция, момент, который подчеркивает уникальность и универсальность женского начала.

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Комментарии

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Верона
9 апреля 2025, 20:12

Необычно: мы нашли и смех, и философию, и даже отражение собственной жизни

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