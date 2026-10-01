Выбор редакции
Встреча киноклуба и просмотр короткометражек
Советский проспект, 49А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Кинопоказ короткометражек от киноклуба «Зерно». Сразу несколько кинокартин с обсуждением после каждой. На встрече будешь угощаться чаями-кофеями-печеньями-попкорнами-конфетами. Запись в тг @galeinedry
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи