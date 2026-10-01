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Встреча киноклуба и просмотр короткометражек

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопоказ короткометражек от киноклуба «Зерно». Сразу несколько кинокартин с обсуждением после каждой. На встрече будешь угощаться чаями-кофеями-печеньями-попкорнами-конфетами. Запись в тг @galeinedry

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