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Творческий киновечер «Унесённые призраками»

Stories
Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по росписи шкатулки Манеки-неко. Шампанское, сладости и попкорн для каждого. Стоимость: 2000р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 1800р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk

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