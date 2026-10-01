Мастер-класс по картинам текстурной пастой и объёмным картинам. Посмотришь фильм и напишешь картину. Шампанское, попкорн и сладости для каждого. Стоимость: - картина текстурной пастой или с 3d лимонами/ягодами формат а4 2000 р - картина текстурной пастой или с 3d лимонами/ягодами формат а3 2500 - ночник-луна с подсветкой текстурной пастой 2900 р Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk