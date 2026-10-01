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Творческий киновечер «Шопоголик»

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Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2300₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Арома-вечер с кинопросмотром. Создашь аромасаше, твёрдые духи и диффузор для дома на выбор. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Стоимость: 2300р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk

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