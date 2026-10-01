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Про событие
Арома-вечер с кинопросмотром. Создашь аромасаше, твёрдые духи и диффузор для дома на выбор. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Стоимость: 2300р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk
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