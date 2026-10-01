Кулинарный вечер, в котором всё начинается с чёрного. Чёрный цвет в образах, игристое в бокалах и три блюда, которые ты приготовишь сам — от первого движения ножа до финальной подачи. * Севиче из лосося с маракуйей * Салат с утиной грудкой и монтаньолой * Лангустины с кремом из кукурузы и чили маслом Дресс-код — TOTAL BLACK Количество мест ограничено. Бронь и подробности в тг @winebazebunker