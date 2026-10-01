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Гастроужин «Back to Black»

Wine Baze Bunker, Карболитовская улица, 1/3

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Кулинарный вечер, в котором всё начинается с чёрного. Чёрный цвет в образах, игристое в бокалах и три блюда, которые ты приготовишь сам — от первого движения ножа до финальной подачи. * Севиче из лосося с маракуйей * Салат с утиной грудкой и монтаньолой * Лангустины с кремом из кукурузы и чили маслом Дресс-код — TOTAL BLACK Количество мест ограничено. Бронь и подробности в тг @winebazebunker

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