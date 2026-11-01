Мастер-класс по росписи шкатулки Манеки-неко — японского котика, по легенде который притягивает удачу, деньги и благополучие. Шампанское, сладости и попкорн для каждого. Стоимость: 2300р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk