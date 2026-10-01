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Творческий киновечер «Дьявол носит Prada»

Stories
Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2900₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по картинам текстурной пастой под комедийную драму. Стоимость: - картина текстурной пастой или формат А4 — 2000р - картина текстурной пастой формат А3 — 2500р - ночник-луна с подсветкой текстурной пастой — 2900р Шампанское, попкорн и сладости для каждой гостьи. Запись в тг @tata_guzenk

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