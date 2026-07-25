Вечеринка-юбилей бара «Толк» в стиле 1930-х. Перенесёшься в эпоху джаза: музыку, танцы и атмосферу, которую ты запомнишь надолго. Будет торт, классные призы от партнёров и заряд энергии на всю ночь. Никаких подарков не нужно. Только ты! Сбор гостей с 19:00 Бронь столов по телефону