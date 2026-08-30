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Спортивный кофе-рейв

ТЦ «Летосити», Московский проспект, 19

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Бесплатно
Возраст 16+
Еда

Про событие

Пробежка в ретро стиле и кофейная вечеринка. Будет небольшая спортивная программа, ведущий, диджей, вкусный кофе, а также специально приглашённые гости, которые присоединятся к пробежке. Будешь слушать хорошую музыку, пить кофе, общаться, получать призы и просто в хорошей компании провожать уходящее лето. Старт: ТЦ «Летосити» в 10:00 Финиш: Coffee Like на бульваре Строителей Внимание: наличие дресс-кода не обязательно.

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