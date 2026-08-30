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  1. Кемерово
  2. События

Куда стремится город?

Старт от Цирка, проспект Ленина, 56

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+

Про событие

Экскурсия по городу с гидом.

На протяжении большей части своей истории Кемерово развивался благодаря природным ресурсам и промышленности. Уголь, железная дорога, химические заводы и энергетика сделали город важным экономическим центром Сибири.

Но в XXI веке перед любым промышленным городом возникает новый вопрос: достаточно ли добывать ресурсы, чтобы удерживать людей, привлекать инвестиции и конкурировать за будущее?

Современные города конкурируют не только предприятиями, но и качеством среды, образованием, культурой, архитектурой и общественными пространствами.

На экскурсии узнаешь, как Кемерово отвечает на этот вызов.

Пройдёшь от цирка к строящемуся музейно-театральному комплексу, поговоришь о современной архитектуре и крупнейших культурных проектах страны.

Увидишь памятники Петру I и Александру III, вспомнишь решения, определившие развитие Сибири.

По Детской железной дороге проедешь вдоль новых районов и общественных пространств города.

Завершится маршрут у Мемориала Воину-освободителю — одного из новых символов Кемерова.

Экскурсию проведёт Ольга Кощеева-Бессмертная.

Продолжительность — 2 часа.

В стоимость входит билет на Детскую железную дорогу.

Количество мест ограничено.

Регистрация обязательна.

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