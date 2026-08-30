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Финальный Коферан

Тортишная на Радуге, ул. Институтская // ТРЦ Лето Сити

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Красивое завершение сезона в формате кофейных пробежек. Большая дружеская пробежка в темпе, где хватает дыхания на разговоры и смех (7:30 мин/км — чтобы бежать, болтать и ловить момент). Старты: — в 16:00 сбор, в 16:30 старт на дистанцию 21км — Тортишная на Радуге, ул. Институтская — в 19:00 сбор, в 19:15 старт на дистанцию 6км — ТРЦ Лето Сити Можно пробежать по городу самостоятельно в удобное время. Кофе-стопы вместо пунктов питания — маршрут проложен между точками: «Завтра, Кать» и «Тортишная». Остановишься, согреешься, поболтаешь — и снова в путь, уже под вечерние огни. Все собранные средства за участие в Коферане будут отправлены в благотворительный фонд «Счастье детям». В конце каждого участника будут ждать согревающие напитки и памятная медаль. Подробная программа и расписание на сайте

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