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Советская вечеринка

Советская кондитерская
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Вечеринка советских хитов 80–90-х. Споют и станцуют: — Елена Тюринова — Олеся Ленина Тебя ждут любимые хиты, авторские песни, много позитива и танцев. Сбор гостей в 18:30. Бронь по телефону Места ограничены

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