Советская вечеринка
бульвар Строителей, 16
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Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Вечеринка советских хитов 80–90-х. Споют и станцуют: — Елена Тюринова — Олеся Ленина Тебя ждут любимые хиты, авторские песни, много позитива и танцев. Сбор гостей в 18:30. Бронь по телефону Места ограничены
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