Вечеринка советских хитов 80–90-х. Споют и станцуют: — Елена Тюринова — Олеся Ленина Тебя ждут любимые хиты, авторские песни, много позитива и танцев. Сбор гостей в 18:30. Бронь по телефону Места ограничены