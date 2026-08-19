Встреча и официальное открытие сообщества «Культура стиля».
Интерактивная лекция-погружение, где разберут гардеробы и характеры героинь «Секса в большом городе» на стыке стилистики и психологии.
Почему одна выбирает эксцентричную пачку, вторая — дерзкий деконструктив, третья — строгую геометрию линий, а четвёртая — идеальную классику?
Ответ прост: стиль не покупается в магазине. Он рождается внутри.
Образ — это не про слепое следование трендам, а про невербальный код психотипа, характера и ценностей. Когда между внутренним «Я» и внешней формой есть гармония, рождается подлинный магнетизм. Без неё мы просто носим чужие маски.
Проводники в мир аутентичности:
Татьяна Попова — профессиональный стилист, имиджмейкер и основатель сообщества «Культура стиля».
Екатерина Ткаченко — практикующий психолог, эксперт по психологии современной жизни.
В программе:
- Психологический разбор 4-х героинь: почему они одеваются именно так и какой психотип стоит за каждым гардеробом.
- Формула внутренней гармонии: как перестать подражать другим и научиться проявлять через одежду свою уникальную суть.
- Практический алгоритм: как с помощью линий, цвета и формы транслировать миру свои истинные цели.
- Атмосфера праздника: игристое, изысканные угощения, стильное окружение и розыгрыш ценных подарков среди гостей.
Это вечер, который изменит твой взгляд на собственный шкаф и подарит мощный заряд вдохновения.
Сбор гостей и игристое с 18:15.
Количество мест строго ограничено.
Регистрация обязательна.