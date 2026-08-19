Встреча и официальное открытие сообщества «Культура стиля».

Интерактивная лекция-погружение, где разберут гардеробы и характеры героинь «Секса в большом городе» на стыке стилистики и психологии.

Почему одна выбирает эксцентричную пачку, вторая — дерзкий деконструктив, третья — строгую геометрию линий, а четвёртая — идеальную классику?

Ответ прост: стиль не покупается в магазине. Он рождается внутри.

Образ — это не про слепое следование трендам, а про невербальный код психотипа, характера и ценностей. Когда между внутренним «Я» и внешней формой есть гармония, рождается подлинный магнетизм. Без неё мы просто носим чужие маски.

Проводники в мир аутентичности:

Татьяна Попова — профессиональный стилист, имиджмейкер и основатель сообщества «Культура стиля».

Екатерина Ткаченко — практикующий психолог, эксперт по психологии современной жизни.

В программе:

Психологический разбор 4-х героинь: почему они одеваются именно так и какой психотип стоит за каждым гардеробом.

Формула внутренней гармонии: как перестать подражать другим и научиться проявлять через одежду свою уникальную суть.

Практический алгоритм: как с помощью линий, цвета и формы транслировать миру свои истинные цели.

Атмосфера праздника: игристое, изысканные угощения, стильное окружение и розыгрыш ценных подарков среди гостей.

Это вечер, который изменит твой взгляд на собственный шкаф и подарит мощный заряд вдохновения.

Сбор гостей и игристое с 18:15.

Количество мест строго ограничено.

Регистрация обязательна.